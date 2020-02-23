Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: вспышка коронавируса в Италии – в стране изолировали жителей десяти муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето; сильный ветер, проливной дождь и мокрый снег – уже завтра погода в Украине резко ухудшится; определено участника Евровидения от Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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