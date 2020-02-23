Факти ICTV – Випуск 12:45 (23.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: спалах коронавірусу в Італії – в країні ізолювали мешканців десяти муніципалітетів у північних регіонах Ломбардія і Венето; сильний вітер, рясний дощ та мокрий сніг – уже від завтра погода в Україні різко погіршиться; визначено учасника Євробачення від України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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