Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в МВД установили тех, кто устроил беспорядки в Новых Санжарах. Что происходит в санатории и вокруг; ехала в плацкарте, сломала позвоночник. На пенсионерку в поезде упала верхняя полка. Но Укрзализныця своей вины не признает; на бумаге дорога – есть, а под ногами – нет. На Волыни люди обнаружили циничную ложь чиновников; в интернате в Винницкой области женщину-инвалида забыли в ванне с кипятком; ГПУ впервые возбудило дело за кнопкодавство; в Черкассах зацвели 60 га краснокнижных подснежников.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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