Факты ICTV — Выпуск 12:45 (28.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова более 16 тыс. новых больных коронавирусом. Среди лидеров распространения — Киев и Днепропетровская; сегодня в Украине чествуют память жертв голодоморов; мощный пожар на харьковском рынке Барабашово. Горело 1000 квадратных метров. Огонь тушили 15 спасательных бригад.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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