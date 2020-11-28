Факти ICTV – Випуск 12:45 (28.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову понад 16 тис. нових хворих на коронавірус. Серед лідерів поширення – Київ та Дніпропетровщина; сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів; потужна пожежа на харківському ринку Барабашово. Горіло 1000 квадратних метрів. Вогонь гасили 15 рятувальних бригад.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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