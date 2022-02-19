Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.02.2022)

Анастасия Мазур Ведущая программы Факты

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на фронте. Один украинский воин погиб; в ОРДЛО боевики объявили всеобщую мобилизацию; за 8 лет – всего 50 приговоров. Почему преступления Революции Достоинства расследуют медленно; президент на конференции безопасности в Мюнхене и подробности очередного заявления Байдена относительно Украины.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 12:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 8:45 (18.02.2022)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.02.2022)
Факты ICTV. Спорт 8:45 (18.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 21:10 (17.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 18:45 (17.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.02.2022)
Факты ICTV — Выпуск 15:45 (17.02.2022)
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка