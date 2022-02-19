Факты ICTV — Выпуск 12:45 (19.02.2022)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: обострение на фронте. Один украинский воин погиб; в ОРДЛО боевики объявили всеобщую мобилизацию; за 8 лет – всего 50 приговоров. Почему преступления Революции Достоинства расследуют медленно; президент на конференции безопасности в Мюнхене и подробности очередного заявления Байдена относительно Украины.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.
2022-02-19
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