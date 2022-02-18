Факты ICTV — Выпуск 18:45 (18.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Донбассе враг массово атакует и обвиняет в нападении Украину; Германия и другие страны ЕС обещают пожертвовать экономическими выгодами и наказать Россию в случае вторжения; украинские художники против переговоров с Путиным; восьмая годовщина с начала самого трагического этапа Революции Достоинства.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.