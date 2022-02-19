Факти ICTV — Випуск 12:45 (19.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: загострення на фронті. Один український воїн загинув; в ОРДЛО бойовики оголосили загальну мобілізацію; за 8 років – лише 50 вироків. Чому злочини Революції Гідності розслідують повільно; президент на безпековій конференції в Мюнхені та подробиці чергової заяви Байдена щодо України.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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