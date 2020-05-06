Факти ICTV – Випуск 15:45 (06.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як працюватиме бізнес в умовах пом’якшеного карантину, основні критерії, які визначив уряд; в Україні знов збільшується кількість хворих на коронавірус; підприємці блокують середмістя столиці, вимагаючи скасування карантину; Франція, Іспанія та Британія обмежують і відтерміновують вихід з карантину.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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