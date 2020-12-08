Факты ICTV — Выпуск 15:45 (08.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: выздоровело больше чем заболело, в Украине 13 тыс. человек преодолели коронавирус за один день; Великобритания первой начала вакцинацию, прививки сделали 90-летней женщине с северной Ирландии, на днях начнется вакцинация в США; в Украине лишь каждая 20-машина такси с лицензией и безопасная; Илон Маск молниеносно взлетает к финансовым небесам, его состояние превысило $150 млрд.

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