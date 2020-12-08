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Факти ICTV – Випуск 15:45 (08.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: одужало більше ніж захворіло, в Україні 13 тис. осіб подолали коронавірус за один день; Британія першою почала вакцинацію, щеплення зробили 90-річній жінці з північної Ірландії, днями почнеться вакцинація в США; в Україні лише кожна 20-та машина таксі з ліцензію та безпечна; Ілон Маск блискавично злітає до фінансових небес, його статки перевищили $150 млрд.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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