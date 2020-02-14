Факты ICTV – Выпуск 15:45 (14.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: почти 20 тыс. новых зараженных коронавирусом, китайцы внедряют новые методы лечения; в Мюнхене стартовала мюнхенская конференция по безопасности, полетел туда и президент Зеленский; Укроборонпром выиграл суд у российской компании.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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