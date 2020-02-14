Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: майже 20 тис. нових заражених коронавірусом, китайці впроваджують нові методі лікування; у Мюнхені стартувала мюнхенська безпекова конференція, полетів туди і президент Зеленський; Укроборонпром виграв суд у російської компанії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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