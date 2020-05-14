Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине впервые количество тех, кто выздоровел превысило количество новых инфицированных; какие ослабление карантина будут с 22 мая и как будут восстанавливать работу транспорта; на Буковине не хватает мест в больницах; в Украине испытывают лекарства для облегчения состояния больных коронавирусом.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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