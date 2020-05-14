Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні вперше кількість тих хто одужав перевищила кількість нових інфікованих; які послаблення карантину будуть з 22 травня та як відновлюватимуть роботу транспорту; на Буковині не вистачає місць у лікарнях; в Україні випробовують ліки для полегшення стану хворих на коронавірус.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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