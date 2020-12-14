Факты ICTV — Выпуск 15:45 (14.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: туман, гололед и ледяной дождь. Украина страдает от непогоды; заявки на 8 тыс. грн от правительства отныне принимает портал Дія; массовая вакцинация от коронавируса в мире. Когда Украина присоединится к прогрессивным странам; обустроить рабочее место дома. Что необходимо знать, чтобы сделать его стильным, удобным и комфортным.

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