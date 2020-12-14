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Факти ICTV – Випуск 15:45 (14.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2020У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: туман, ожеледь та крижаний дощ. Україна потерпає від негоди; заявки на 8 тис. грн від уряду відсьогодні приймає портал Дія; масова вакцинація від коронавірусу у світі. Коли Україна приєднається до прогресивних країн; облаштувати робоче місце вдома. Що необхідно знати, аби зробити його стильним, зручним і комфортним.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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