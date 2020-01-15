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Факты ICTV – Выпуск 15:45 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: правительство составило список стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации; появилось новое видео сбивания украинского самолета у Тегерана и сегодня в Лондоне собрались главы МИД стран, чьи граждане погибли в аварии; из-за схода лавины в Гималаях, погибли почти 70 человек, есть погибшие и на химическом заводе в Испании, где произошел взрыв; дешевая китайская швабра ломается через несколько недель, а украинскую качественную делать получается невыгодно; хоть солнца этой зимой и хватает – витамин D точно не повредит, как влияет на здоровье нашего организма этот важный элемент.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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