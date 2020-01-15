Факти ICTV – Випуск 15:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: уряд склав список стратегічних державних підприємств, які не підлягають приватизації; з’явилось нове відео збиття українського літака біля Тегерана та сьогодні у Лондоні зібрались глави МЗС країн, чиї громадяни загинули в аварії; сходження лавини в Гімалаях, загинуло майже 70 людей, є загиблі і на хімічному заводі в Іспанії, де стався вибух; дешева китайська швабра ламається за кілька тижнів, а українську якісну робити виходить невигідно; хоч сонця цієї зими і вистачає – вітамін D точно не зашкодить, як впливає на здоров’я нашого організму цей важливий елемент.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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