Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии уже пять умерших от коронавируса, вспышка поразила развитый север: футбольные матчи, модные показы и фестивали закрывают; бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова – 2 года назад уволили незаконно; украинская промышленность демонстрирует падение, неутешительная ситуация у металлургов, текстильщиков, в машиностроении и пищевой промышленности; нужны инвестиции и модернизация; непопулярный спорт не может быть зрелищным и прибыльным: в Сумах современный спорткомплекс имеет мощный потенциал, но использовать его не умеют.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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