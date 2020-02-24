Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 15:45 (24.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Италии уже пять умерших от коронавируса, вспышка поразила развитый север: футбольные матчи, модные показы и фестивали закрывают; бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова – 2 года назад уволили незаконно; украинская промышленность демонстрирует падение, неутешительная ситуация у металлургов, текстильщиков, в машиностроении и пищевой промышленности; нужны инвестиции и модернизация; непопулярный спорт не может быть зрелищным и прибыльным: в Сумах современный спорткомплекс имеет мощный потенциал, но использовать его не умеют.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 8:45 (24.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (23.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (22.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (22.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (21.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (21.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.02.2020)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.02.2020)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка