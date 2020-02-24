Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Італії вже п’ять померлих від коронавірусу, спалах вразив розвинений північ: футбольні матчі, модні покази та фестивалі закривають; колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова – 2 роки тому звільнили незаконно; українська промисловість демонструє падіння, невтішна ситуація у металургів, текстильників, в машинобудуванні і харчовій промисловості; потрібні інвестиції і модернізація; непопулярний спорт не може бути видовищним і прибутковим: в Сумах сучасний спорткомплекс має потужний потенціал, але використовувати його не вміють.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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