Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: як допомагатимуть українцям, що фінансово постраждали через карантин; що потрібно лікарням, аби медики впоралися з кількістю інфікованих; гривня знову знецінюється, чи варто купувати долари; через коронавірус всі забули про інші захворювання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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