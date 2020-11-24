Факты ICTV — Выпуск 15:45 (24.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 24.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чтобы выжить, надо соблюдать правила карантина. Мы проверили, носят ли маски жители столицы и держат ли дистанцию; автомобильные эвакуаторы. Конечно, нарушителей надо наказывать, но иногда страдают совсем невинные люди; новые специальности во время пандемии. Мы начинаем серию сюжетов о тех профессиях, на которые легко можно переквалифицироваться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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