Факти ICTV – Випуск 15:45 (24.11.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: аби вижити, треба дотримуватися правил карантину. Ми перевірили, чи носять маски жителі столиці і чи тримають дистанцію; автомобільні евакуатори. Звісно, порушників треба карати, але іноді страждають зовсім безвинні люди; нові спеціальності під час пандемії. Ми розпочинаємо серію сюжетів про ті професії, на які легко можна перекваліфікуватися.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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