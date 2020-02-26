Факты ICTV – Выпуск 15:45 (26.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 26.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 25 туристов, которые вернулись из Италии задержали на пункте пропуска Тиса на Закарпатье, пассажиров изолировали из-за температуры одной из туристок; в Италии уже 12 смертей от коронавируса, больные уже 323, тогда как в Китае динамика становится позитивной, меньше людей умирает, меньше заражается; испугавшись коронавируса правительство возобновило должность главного санитарного врача. В разговорах вокруг Кабмина возникло имя Сергея Тигипко и его возможного назначения в правительство; в украинских судах появилась своя собственная охрана, теперь на судебное заседание будет трудно занести гранату или подраться.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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