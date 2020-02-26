Факти ICTV – Випуск 15:45 (26.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 25 туристів, що повернулись з Італії затримали на пункті пропуску Тиса на Закарпатті, пасажирів ізолювали через температуру однієї з туристок; в Італії вже 12 смертей від коронавірусу, хворі вже 323 ,натомість у Китаї динаміка стає позитивнішою, менше людей помирає, менше заражається; злякавшись коронавірусу уряд відновив посаду головного санітарного лікаря. У розмовах навколо Кабміну виринуло ім’я Сергія Тігіпка та його можливого призначення в уряд; в українських судів з’явилася своє власна охорона, тепер на судове засідання буде важко занести гранату чи зчинити бійку.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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