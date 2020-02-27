Факты ICTV – Выпуск 15:45 (27.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине коронавирус пока не обнаружили, но миром эпидемия распространяется оперативно – сегодня она охватила 48 стран на всех континентах; камни с неба не падают, но вода становится дефицитом, кому на самом деле не хватает воды на полуострове и как используют ее как политический инструмент; 5 лет дерзкого убийства в центре Москвы российского оппозиционера Бориса Немцова, поиски заказчиков преступления похоже закончились, не начавшись; в этом году обрезку сада стоит начинать уже, параллельно обрабатывая деревья от вредителей, они прекрасно перезимовали в тепле; Факты берутся освободить столичную Бессарабку от сплошной незаконной парковки, это не удалось властям, патрульным и эвакуаторам.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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