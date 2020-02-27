Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні коронавірусу поки не виявили, та світом епідемія шириться оперативно – на сьогодні вона охопила 48 держав на всіх континентах; каміння з неба не падають, та вода стає дефіцитом, кому насправді не вистачає води на півострові і хто використовує її як політичний інструмент; 5 років зухвалого вбивства в центрі Москви російського опозиціонера Бориса Нємцова, пошуки замовників злочину схоже закінчились ,не розпочавшись; цього року обрізку саду варто розпочинати вже, паралельно обробляючи дерева від шкідників, вони чудово перезимували в теплі; Факти беруться звільнити столичну Бессарабку від суцільної незаконної парковки, це не вдалося владі, патрульним та евакуаторам.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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