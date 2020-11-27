Факты ICTV — Выпуск 15:45 (27.11.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 27.11.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: черная пятница. Откуда происходит традиция и действительно ли существенные скидки сего дня; мама, я сбил человека, нужны деньги. Расскажем об этом и других способах мошенничества; в Азии почти забыли про коронавирус. Как побороли недуг там; кислородный концентратор. Легко ли найти его в аптеках и безопасно ли проводить кислородную терапию дома.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.