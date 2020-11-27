Факти ICTV – Випуск 15:45 (27.11.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чорна п’ятниця. Звідки походить традиція і чи насправді суттєві знижки цього дня; мамо, я збила людину, потрібні гроші. Розкажемо про цей та інші способи шахрайства; в Азії майже забули про коронавірус. Як побороли недугу там; кисневий концентратор. Чи легко знайти його в аптеках і чи безпечно проводити кисневу терапію вдома.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.
2020-11-27
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