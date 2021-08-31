Факты ICTV — Выпуск 15:45 (31.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 31.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские оккупанты убили 27-летнего украинского военного в Луганской области; в Николаеве ищут владельцев незаконной частной канализации, которая сливает отходы в реки; президент Украины Владимир Зеленский с женой уже прибыли с рабочим визитом в Вашингтон; в Киеве прошел сильный ливень, из-за непогоды ограничили доступ к станции метро Героев Днепра.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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