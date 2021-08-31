Факти ICTV – Випуск 15:45 (31.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські окупанти вбили 27-річного українського військового в Луганській області; у Миколаєві шукають власників незаконної приватної каналізації, яка зливає відходи у річки; президент України Володимир Зеленський з дружиною вже прибули з робочим візитом до Вашингтона; у Києві пройшла сильна злива, через негоду обмежили доступ до станції метро Героїв Дніпра.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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