Факты ICTV — Выпуск 15:45 (22.02.2022)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 22.02.2022. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Германия останавливает сертификацию Северного потока-2; российская Госдума единогласно ратифицировала признание “ЛДНР”; перед возможным вторжением больницы запасаются кровью; Верховная Рада обратилась к международному сообществу не признавать так называемые ЛДНР и ввести новые жесткие санкции против России.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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