Факти ICTV — Випуск 15:45 (22.02.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 22.02.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Німеччина зупиняє сертифікацію Північного потоку-2; російська Держдума одноголосно ратифікувала визнання “ЛДНР”; перед можливим вторгненням лікарні запасаються кров’ю; Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти не визнавати так звані “ЛДНР” та запровадити нові жорсткі санкції проти Росії.



Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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