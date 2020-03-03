Факты ICTV – Выпуск 18:45 (03.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине подтвердили первый случай коронавируса. Инфицированный человек вернулся из Италии; что с китайцами, которые приехали ремонтировать дорогу в Житомире? Появились ли больные после карантина; Конституционный суд рассматривает законность люстрации. Нарушает ли очистки власти права людей; хаос в Держгеокадастре. АТОшнику случайно дали землю с архитектурным памятником; сотни новых торговых центров, и единичные садики. О строительных просчетах.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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