Факти ICTV – Випуск 18:45 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні підтвердили перший випадок коронавірусу. Інфікований чоловік, який повернувся з Італії; що з китайцями, які приїхали ремонтувати дорогу в Житомирі? Чи з’явились хворі після карантину; Конституційний суд розглядає законність люстрації. Чи порушує очищення влади права людей; хаос у Держгеокадастрі. АТОшнику випадково дали землю з архітектурною пам’яткою; сотні нових торгових центрів, і поодинокі садочки. Про будівельні прорахунки.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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