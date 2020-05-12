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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (12.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине уменьшилось количество инфицированных коронавирусом за сутки, премьер прогнозирует продление карантина после 22 мая; как города выходят из карантина; в Париже после смягчения ограничений люди забыли о безопасности, а в России коронавирусом заболел пресс-секретарь Путина; продовольственная пищевая база, обеспечивающая едва ли не всю Украину, работает в полной антисанитарии.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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