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Факти ICTV – Випуск 18:45 (12.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні зменшилась кількість інфікованих на коронавірус за добу, прем’єр прогнозує подовження карантину після 22 травня; як міста виходять з карантину; у Парижі після пом’якшення обмежень люди забули про безпеку, а в Росії на коронавірус захворів прес-секретар Путіна; продовольча харчова база, яка забезпечує чи не всю Україну, працює у повній антисанітарії.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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