Факты ICTV — Выпуск 18:45 (13.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Верховная Рада приняла важный закон о банках, уговаривать избранников пришел лично Зеленский; украинцы требуют разрешения работать уже сейчас, под Кабмином митинг; на Прикарпатье массовое инфицирование коронавирусом в селе; 40 тыс. украинцев ждут пока власть выполнит обещание и достроит дома Укрбуда.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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