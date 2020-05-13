Факти ICTV – Випуск 18:45 (13.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Верховна Рада ухвалила важливий закон про банки, вмовляти обранців прийшов особисто Зеленський; українці вимагають дозволу працювати вже зараз, під Кабміном мітинг; на Прикарпатті масове інфікування коронавірусом у селі; 40 тис. українців чекають поки влада виконає обіцянку і добудує будинки Укрбуду.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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