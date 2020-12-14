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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (14.12.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.12.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 8 тыс. грн от правительства для предпринимателей; почти всю Украину накрыл циклон, синоптики предупреждают об ухудшении погоды; Верховная Рада готовится к пленарной неделе; по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Шумы враг вел огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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