Факти ICTV – Випуск 18:45 (14.12.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.12.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 8 тис. грн від уряду для підприємців; майже всю Україну накрив циклон, синоптики попереджають про погіршення погоди; Верховна рада готується до пленарного тижня; по позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.