Факты ICTV — Выпуск 18:45 (15.08.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.08.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Говерле ищут 6-летнего мальчика, который потерялся во время подъема на гору вместе с группой туристов; талибы полностью контролируют Афганистан, они взяли Кабул, а президент страны мирно передал власть; украинцы продолжают бояться вакцинации, людей пугают побочные реакции, но медики нам рассказали, как этому помочь.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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