Факти ICTV – Випуск 18:45 (15.08.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.08.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Говерлі шукають 6-річного хлопчика, який загубився під час підйому на гору разом з групою туристів; таліби повністю контролюють Афганістан, вони взяли Кабул, а президент країни мирно передав владу; українці продовжують боятись вакцинації, людей лякають побічні реакції, але медики нам розповіли, як цьому зарадити.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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