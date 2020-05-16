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Факты ICTV — Выпуск 18:45 (16.05.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.05.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине 528 новых случаев заражения коронавирусом. В целом количество инфицированных приближается к 18 тыс; более 4 млн человек заразились Covid-19 в мире, а в Нидерландах фиксируют случаи заражения от животных; на фронте накануне ранены два военнослужащих; тысячи выпускников медицинских вузов стали заложникам медрефоромы — их не берут интернами, потому что о них забыли.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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