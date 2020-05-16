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Факти ICTV – Випуск 18:45 (16.05.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.05.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні 528 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом кількість інфікованих наближається до 18 тис; понад 4 млн людей заразилися Covid-19 у світі, а в Нідерландах фіксують випадки зараження від тварин; на фронті напередодні поранено двох військовослужбовців; тисячі випускників медичних вишів стали заручникам медрефороми – їх не беруть інтернами, бо про них забули.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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