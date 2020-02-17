Факты ICTV – Выпуск 18:45 (17.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Днепре собирают деньги на лечение девочки, пострадавшей во время погони за злоумышленниками; пьянство и стрельба. На передовой каждые три недели ротация – которую террористы громко празднуют; Нафтогаз судится с Кремлем. Требует отдать 8 млрд долларов за захваченные активы в Крыму.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 15:45.

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