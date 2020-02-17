Факти ICTV – Випуск 18:45 (17.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Дніпрі збирають гроші на лікування дівчинки, яка постраждала під час гонитви за зловмисниками; пиятика і стрілянина. На передовій кожні три тижня ротація – яку терористи гучно святкують; Нафтогаз судиться з Кремлем. Вимагає віддати 8 млрд доларів за захоплені активи у Криму.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45.

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