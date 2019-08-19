Факты ICTV – Выпуск 18:45 (19.08.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.08.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на лазурном побережье встречаются Путин и Макрон; в Одессе уже опознали тела шестерых из девяти погибших в пожаре; в Буковеле молодая пара сорвалась во время джампинга – оба попали в реанимацию; 120 децибел над головой – десять раз в день. Жители Киевщины жалуются на самолеты военного аэродрома.

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