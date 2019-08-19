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Факти ICTV – Випуск 18:45 (19.08.2019)

Факти ICTV  останні новини України та світу на 19.08.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на лазуровому узбережжі зустрічаються Путін і Макрон; в Одесі вже упізнали тіла шістьох із дев’яти загиблих у пожежі; у Буковелі молода пара зірвалась під час джампінгу – обоє потрапили  в реанімацію; 120 децибелів над головою – десять разів на день. Жителі Київщини скаржаться на літаки військового аеродрому.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 15:45

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